新仔拍劇任人劏　張達倫靠呢位兄弟關照

無綫藝人張達倫在新劇演警官，鬧人鬧到聲沙！談到與後輩伍富橋相處，他直言憶起初入行時徐榮對他的照顧。而他稍後將有機會到內地拍劇，離家最不捨的就是囝囝。



張達倫有份主演的《機動部隊2019》近日熱播，劇中演警官的他落力宣傳，指今次台前幕後合作愉快，但拍攝時目睹楊明及蔡思貝親身接受煙霧彈及胡椒噴霧測試，令他相當「心痛」：「本來想幫楊明拍片做花絮，但最後我都被煙熏到，所以唔成功！」



問到拍攝時的難忘事，他表示：「其實除咗我哋幾個演員，身邊全部都係真警察，又有機會登上真水警輪實景拍攝。有場戲講我喺學堂向學員訓話，我拍咗三個版本、用咗三個唔同演繹方式畀導演揀，其中一個係竭斯底里咁鬧人，真係拍到聲都沙晒！」



望《愛．回家》緣續下代



達倫指今次與後輩伍富橋對手戲頗多，大讚對方受教兼拚搏：「所以有時我都會同佢研究吓場戲應該點處理。（你入行時都有前輩提攜？）最記得係徐榮，話說當時我拍一場戲扮死屍，仲要瞓喺度畀人解剖，全日身上都黐咗塊『豬皮』唔郁得，眼睜睜睇住人哋放消夜，徐榮就走埋嚟問我要唔要飲嘢。」又透露至今仍與《愛．回家》的拍檔保持聯絡：「大家有群組短訊，見到面乜都會講。我個囝囝Zachary同黎諾懿嘅『小春雞』好啱玩，希望我哋嘅友誼可以延伸到下一代啦！」



北上掘金心掛掛



談到與無綫轉換了合作方式，目前剩下基本藝員合約，他坦言開始「乜都靠自己」，近期更銳意開拓內地市場，稍後有可能在內地拍劇搵真銀。離港工作，他最不捨的當然是心肝寶貝Zachary：「佢依家歲幾，係最好玩嘅時候，有時我離開幾日返嚟都發覺佢唔同咗，真係會好掛住。」



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