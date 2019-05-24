泳兒捱過失聲　誓開紅館騷圓中風母心願

歌手泳兒希望圓母親心願，有朝一日能夠踏上紅館舞台開唱，她又寄語樂壇新一輩歌手，要嘗試發掘自己不同的興趣，為心靈尋找寄託，才不會擔驚受怕。



泳兒將於6月22日在東莞舉行演唱會，命名為「重新感應」，因過去幾年她遭逢巨變，母親中風後她又失聲，連皮膚都爛晒，令她幾乎陷入抑鬱邊緣，今次重新站上舞台，她希望有個全新的狀態。每次開騷她都想有跳舞環節，但跳舞對她來說並非手到拿來的事，她說：「我係要不停苦練，我好羨慕一啲歌手喺台上嘅表演，快歌嘅肢體動作同唱歌一樣係天生，我天生唔算太差，但要靠後天將勤補拙。」東莞騷後，她希望可以繼續巡迴，並笑說：「我好鍾意走埠、旅遊，完全坐唔定，有得飛、坐車都好開心。」



盼媽咪病情有奇迹



雖然東莞好近香港，但她不會安排爹哋去撐場，因為父親目前全天候照顧中風的媽咪，她說：「佢一刻都唔可以離開媽咪，日日都會去療養院，風雨不改。」她最大心願是有朝一日踏上紅館開唱，這亦是母親的心願：「當初入行都係媽咪支持我，紅館有啲傷殘位置，如果我有咁嘅機會，希望到時佢可以嚟睇，就算佢未必知道我做緊乜，但佢嚟到短短時間，我已經好開心。」



眼見爹哋每日頻撲來回療養院，她揚言會努力工作，希望將來請個司機接送父親：「媽媽依家都算穩定，雖然醫生講過佢腦細胞好多都損壞咗，唔可以去番正常咁，佢最危險嗰時醫生話佢可能得番三個月時間，依家可以擘到眼，每個星期日都可以返屋企一陣，已經係最大感恩，我好希望會有奇迹。」



諗過轉行搵定後路



當日泳兒陷入失聲黑暗期，她坦言想過轉行及搵定後路：「以前會有人問我，同新嘅歌手有咩講？依家我會分享做歌手藝人要發掘自己嘅興趣，聲帶係我最珍貴財富，但真係冇人知邊日你會唱唔到，把聲係會隨年紀唔同，唔係話差，但係會改變，當暫時唱唔到，可以做其他嘢寄託吓，你個心情都會好啲。」



場地：富薈旺角酒店