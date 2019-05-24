導演揭《星戰9》感人秘聞　莉亞愛女有要求

《星球大戰：天行者崛起》（Star Wars：The Rise of Skywalker，簡稱《星戰9》）眾星近日登上《Vanity Fair》雜誌宣傳，導演JJ阿伯拉罕（J. J. Abrams）自爆本身僅僅打算用上已故女星嘉莉菲莎（Carrie Fisher）的舊影片配上特效重現「莉亞公主」的演出，未有安排參演過《星球大戰：原力覺醒》（Star Wars：The Force Awakens，簡稱《星戰7》）的嘉莉女兒Billie Lourd與亡母於銀幕上「重聚」，免得Billie觸景傷情，不過Billie本人就主動要求與亡母拍「對手戲」！



JJ阿伯拉罕表示：「Billie同我講：『我想同佢（嘉莉）有對手戲，當我（第日）有小朋友，我想佢哋睇到呢一幕！』」Billie曾於《星戰7》與媽媽嘉莉母女檔上陣，雖然並非演母女，但就演「莉亞公主」的部下，更重現「莉亞公主」的經典髮型，成為粉絲熱話！

嘉莉於星戰系列電影出演「莉亞公主」深入民心，2016年因是睡眠窒息症及心臟病等問題離世，全球粉絲同哀，雖然她並未完成《星戰9》的拍攝工作，但導演JJ阿伯拉罕月前就表示會用上她拍《星戰7》的未曝光影片，配上特效，令「莉亞公主」能於《星戰9》與粉絲作別。