Care到噴煙！大S自爆被邀演王大陸阿媽

台灣女星徐熙媛（大S）、徐熙娣（小S）、范曉萱及柳翰雅（阿雅）近日參演內地真人騷《我們是真正的朋友》，最新一集佢哋去到緬甸玩，幾個人坐低醫肚時，小S就講緊要補妝，大S就乘機得戚攝位話自己由細到大都靚過阿妹，唔明小S點解仲會想靠樣贏自己，講吓講吓，小S就講到自己都51歲喇，點知大S就嚟料喇…



大S就忍唔住嘆氣：「請妳你不要一直講歲數」小S當然Feel到家姐團火，強調數字唔代表啲咩，但大S仍提高音量直呼：「所以我就沒有戲演啦！他們都是找我去演誰的媽媽、誰的媽媽，最大的是演王大陸的媽媽耶，你覺得會不會太誇張！」大S嗰陣怒火直頭標到上面，表情失落又氣憤，坐佢隔籬嘅阿雅個樣尷尬到爆，好在小S即刻開導大S話：「真正的演員你不該有這種想法，很多媽媽都得獎。」阿雅隨即好奇追問：「像是？」點知小S停頓幾秒後笑說：「我一時想不起來」多得呢一句，燥爆嘅大S都笑番晒。



有網友就幫手計數，指大S依家42歲，王大陸就27歲，兩個人相差15年，若然大S早熟啲，其實都真係生得王大陸出，就算真係演王大陸媽咪都未至於咁違和嘅……