李鎮旭《Voice 3》揭暗網拍賣人體器官

正於「黃Viu煲劇平台」熱播的韓國懸疑劇《Voice 3》講述李荷娜飾演擁有超凡聽力的112舉報中心主任，與李鎮旭飾演的刑警合力打擊罪犯，誓要在黃金時間內救出受害人，部分劇情取材自真實個案，同時融入了現實世界的恐懼元素。



本輯主線劇情圍繞不為人知的「暗網」世界。據說一般人可以瀏覽的網站僅為4%，透過特別瀏覽器才可以進入的暗網（Dark web）則佔96%，入面滿布黑暗資訊。知名網路作家「恐懼鳥」曾於節目透露，暗網有分不同層次，較深層的暗網通常涉及犯罪行為，例如人獸交、人體肢解、禁錮兒童及殺人直播等，畫面極度血腥；國際恐怖組織伊斯蘭國（ISIS）往往利用暗網來發布殺人及槍決的圖片和片段。



網上亦有不少自稱專售暗網神秘包裹的網站，曾有Youtuber購入並拍片開箱，發現包裹中不乏詭異物品，例如小朋友用過的書包、沾滿鮮血的毛巾，更有外國網紅收到一整箱血淋淋的冷凍肉類，和自己被跟蹤和偷拍的照片，令人心寒。



而《Voice 3》劇情發展至權律飾演的大魔王方濟水被逮捕後，李鎮旭從線人口中得知一個販賣身體組織，他們成立秘密網路伺服器公司，專門在暗網上傳虐殺過程的影片，以及拍賣人體器官，並高價販售給「VVIP」客人。

