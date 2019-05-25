仍然愛羅素　張天愛坦言唔會第5次結婚

名媛張天愛早前接受車淑梅訪問，近年致力在內地開辦學校，輔助有需要的孩子學習藝術文化。唔講唔知，年底將「登六」的她，依然抱着青春樂觀的心態，笑言自己大概只有30歲左右，因為有一半時間都是在睡覺，由於她工作時常與小孩在一起，感覺一切都好簡單、好自然。



結婚開心 離婚難過



她表示要向父親張有興學習多作貢獻，媽媽平日亦愛助人，張天愛說媽咪以前駕車送父親到立法局後，會在大會堂向等巴士的人大叫：「邊個要去跑馬地？有順風車坐！」現時大部分時間在北京的張天愛，亦會經常回港探望年屆96歲的爸爸，她讚父親過往多次戰勝病魔，可以無恙再站起來，是「Superman」爸爸。回想當年母親病重，為了沖喜，不足20歲的張天愛第一次結婚，結果很快就離婚收場，她坦言：「先後四次婚姻都係因了解而分開，我係藝術家追求『變』，但婚姻卻要求穩定，每次結婚都開心，離婚好難過。我覺得自己害咗嗰啲男士，以後有人追都唔會心軟，我唔會結第五次婚，連我爸爸都勸我唔好再結。我真係想設立一間婚姻學校，可以喺婚前教授男女點樣成為好丈夫、好太太。」



被林青霞代自己陪伴囡囡而感動



張天愛常說對自己好的人太多，直言曾有30人想跟她結婚，而自己只結過幾次，笑言不算犯錯太多。當年張天愛未有被第一段婚姻嚇怕，後來跟邢李㷧結婚，她自問當時工作太忘形，時常忘記自己已為人妻、人母，即使自己的只是小公司也希望做出成績，加上自己很固執，簡直就像「和事業結了婚」，後來跟邢李㷧和平分手，可幸女兒同樣得到父母的愛。張天愛覺得邢李㷧很幸運，因後遇上林青霞，她說跟青霞本來就是朋友，互相支持，對於林青霞常為自己開解女兒，說親生媽媽只是工作忙，不要對自己有誤會，令她十分感動。她認為青霞很有愛心，時常聽她的女兒訴說感情事，亦比自己更有耐性。她說：「我哋係一家人，但唔係成日飲飲食食。我知道佢哋成日喺一齊，外面有咩傳聞亦唔使理，我唔使問，知道佢哋成日一齊就夠。」



與羅素分開但依然好愛對方



張天愛和羅素在一起的第四段婚姻，最終是因為文化差異而分開，她解釋：「我唔習慣去美國生活，嗰邊嘅人紋身、粗口我難接受。至於要佢跟我去中國，佢係明星、有位置嘅人，佢又接受唔到。我哋分開咗但依然好愛對方。」張天愛笑言一直對自己的名字有誤解，「我以為自己得到上天嘅愛，直至一位西藏大師解說，要我早啲覺醒，呢個係一個好苦嘅名，我從上天得到好多，要回報，要擔起個天，要我天天付出愛。」