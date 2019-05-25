首帶同性另一半出活動！王曼喜盼在港結婚

名模馬詩慧和王敏德的女兒王曼喜（Kayla）首次孖另一半Anne一同出席活動，Kayla表示對台灣同性婚姻合法化感到非常開心，望香港都有這一天的來臨。問到她會否結婚？Kayla說：「我未諗到咁遠，都希望可以喺自己嘅城市結婚。（咁有排等？）自己同另一半都唔急，慢慢嚟。」又表示二人拍拖接近一年，其家人亦有見過兼大讚對方：「每星期我哋都會同父母見面兩次，而Anne係從事設計行業，我同Anne就係喺兩年前嘅同志活動認識，大家都好投契，亦有共同理念，想為LGBT（即女同性戀者、男同性戀者、雙性戀者及跨性別人士）出一分力。」



露背已經係極限



另外，談到經常在網上晒出性感照，Anne對此會否詐型？Kayla說：「唔會，不過Anne都有同我講點解唔畀佢睇咗先，但佢都好支持我。（細妹王麗嘉都有擺性感照，引起好大迥響！）人靚影嘅相就會多人鍾意同留意。（Daddy 睇到你哋啲相，搖晒頭似乎冇晒你哋辦法？）佢冇直接同我哋講。」問到可會同妹妹鬥性感？她直言：「露背已經係自己嘅極限，冇得再大膽啲，不過妹妹我就唔知道，因為佢成日都會畀驚喜我哋。」