辣妹重組騷開鑼出事　音響問題致絲嬲爆離場

英國人氣組合辣妹（Spice Girls）的話題重組騷昨日正式於都柏林展開，「碧咸嫂」Victoria Beckham拒絕回歸之外亦未被拍到與家人現身撐身，不過亦分別與老公碧咸（David Beckham）於社交網為眾女送上祝福。雖然有Victoria送上支持，但辣妹頭場騷仍然有是非多多，！



辣妹四位成員Mel B、Geri Horner、Emma Bunton與Mel C於克羅克公園球場開唱，門票最貴索價8995港元，但仍全場爆滿，約6萬名粉絲撐場，眾女雖然出唱即狂跳唱多首名曲，但同時有大批粉絲於社交網「洗版」留言投訴音響有問題，表示完全聽唔到歌聲！有人明言又嬲又失望，更有人分享現場疑似大批粉絲離場的影片！至於台上的辣妹不但未知發生何事，Mel B更再多口惹是非，一度high到爆粗：「我哋今晚過得好X開心！」又無厘頭話表示自己是黑人就可以種族歧視其他人，言論令人咋舌！不過她於台上就與傳不和的Geri攬攬證情未變，她月前受訪時自爆早年曾與Geri床戰，惟對方否認，兩女之後一直未見「同框」，最後於台上攬攬晒姊妹情。