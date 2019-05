《第72屆康城電影節》將於香港時間明日凌晨舉行閉幕禮,「一種關注」單元今日率先公布得獎名單,巴西電影《The Invisible Life of Eurídice Gusmão》勇奪大獎,法國導演Oliver Laxe執導的《The Fire Will Come》獲評審團大獎,俄羅斯導演Kantemir Balagov憑《Beanpole》獲最佳導演,法國女星Chiara Mastroianni則憑《On A Magical Night》獲最佳演出。



評審最愛獎由加拿大電影《A Brother's Love》和美國電影《The Climb》分享,西班牙導演Albert Serra的《Liberté》獲評審特別獎,而Bruno Dumont憑電影《Joan of Arc》獲評審特別推介。華語片《六慾天》和趙德胤導演,吳可熙、宋芸樺及夏于喬主演的《灼人秘密》則捧蛋而回。