胡鴻鈞跌傷頭　吳若希：佢仲認得我

歌手周柏豪與吳若希出席無綫慈善活動，二人聯同連詩雅（Shiga）一起甩麻雀，柏豪笑指Shiga乃遊戲高手，再加上語出驚人，一出現自然令節目收視率上升，更說：「佢會用好肯定嘅語氣去表達錯嘅嘢，好好笑，我話成個娛樂圈，呢類人佢排第5，不過前4位係未搵到，佢又接受喎！自己知自己事啦，好可愛。」忙於為下月個唱準備的他，表示雖不停於其他地方開騷，但已闊別香港三年，問到是否賺到盆滿缽滿？他笑說：「好多嘢想買，其實我都儲緊錢，就嚟畀人話㗎喇。」



而剛度過27歲生日的吳若希，則表示最開心的禮物是從女兒手中接過老公送的一大紮花：「我老公都好Sweet嘅，佢知我唔係好想去慶祝生日，但都有做啲嘢。」談到老友胡鴻鈞拍劇受傷入院，她表示也有與老闆何哲圖到醫院探望：「佢係清醒嘅，跌親後尾枕。（認唔認得你？）佢知我係邊個，等佢過幾日檢查完再去探佢，好似要休息一個月，下個月就會同我去美國做騷，程機我會負責照顧佢。（到時未好番你頂上？）我唔會理佢，佢一定好得番，從來我都唔擔心，因為佢好少答應我嘅嘢會甩底。」