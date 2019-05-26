韓導奉俊昊《上流寄生族》奪康城金棕櫚

《第72屆康城電影節》舉行閉幕禮，韓國導演奉俊昊憑黑色喜劇電影《上流寄生族》（前譯《寄生蟲》）奪得最高榮譽金棕櫚獎，成為首部獲此獎項的韓國電影，為韓國寫下歷史，而電影亦是繼去年日本的《小偷家族》後，連續第二年獲康城大獎的亞洲電影。



奉俊昊從法國女星嘉芙蓮丹露（Catherine Deneuve）手上接過獎座，表現非常興奮，抬頭向天舉拳，講感言時就表示拍攝《上》片是一次很偉大的冒險，因為他想製作獨特又創新的電影，亦因為有眾多優秀的演員而變得可能。他在台上不忘感謝攝影導演及所有未能到場的演員，更不忘感謝CJ E&M製作公司支援眾多藝術家，令他們得以發揮實力，並坦言這部電影如果沒有偉大的演員們，根本連一個場面也無法拍攝。



事後奉俊昊導演與《上》片男主角宋康昊一起會見傳媒，二人掩不住興奮擊掌。奉俊昊見到在場眾多傳媒採訪，笑說有如在足球賽及世界盃現場見到的狀況一樣，真的很開心，又謂因為可以跟過去17年一起的宋康昊前輩分享這喜悅的瞬間，令他更感開心！而奉俊昊與宋康昊亦表示事前沒有預想會得到金棕櫚獎。奉俊昊並非首度入圍康城爭獎，兩年前曾憑Netflix電影《玉子》競逐金棕櫚獎，但與獎項擦身而過。



另外，西班牙男星安東尼奧班達拉斯（Antonio Banderas）憑《Pain & Glory》奪得影帝，從中國女星章子怡手上接過獎座。英國女星Emily Beecham則憑《Little Joe》奪得影后。美國導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）的話題作《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood）雖然好評如潮，最後捧蛋而回。



《第72屆康城電影節》得獎名單：



金棕櫚獎：奉俊昊《上流寄生族》

評審團大獎：Mati Diop《Atlantics》

評審團獎：Ladj Ly《Les Misérables》、Kleber Mendonça Filho & Juliano Dornelles《Bacurau》（平手）

最佳男主角：安東尼奧班達拉斯《Pain & Glory》

最佳女主角：Emily Beecham《Little Joe》

最佳導演：Jean-Pierre & Luc Dardenne《The Young Ahmed》

評審團特別推介：Elia Suleiman《It Must Be Heaven》

最佳劇本：Céline Sciamma《Portrait of a Lady on Fire》

最佳攝影：César Díaz《Our Mothers》

短片金棕櫚獎：Vasilis Kekatos《The Distance Between Us And The Sky》

短片評審團特別推介：Agustina San《Monstruo Dios》