韓導奉俊昊《上流寄生族》奪康城金棕櫚

《第72屆康城電影節》舉行閉幕禮,韓國導演奉俊昊憑黑色喜劇電影《上流寄生族》(前譯《寄生蟲》)奪得最高榮譽金棕櫚獎,成為首部獲此獎項的韓國電影,為韓國寫下歷史,而電影亦是繼去年日本的《小偷家族》後,連續第二年獲康城大獎的亞洲電影。



奉俊昊從法國女星嘉芙蓮丹露(Catherine Deneuve)手上接過獎座,表現非常興奮,抬頭向天舉拳,講感言時就表示拍攝《上》片是一次很偉大的冒險,因為他想製作獨特又創新的電影,亦因為有眾多優秀的演員而變得可能。他在台上不忘感謝攝影導演及所有未能到場的演員,更不忘感謝CJ E&M製作公司支援眾多藝術家,令他們得以發揮實力,並坦言這部電影如果沒有偉大的演員們,根本連一個場面也無法拍攝。



事後奉俊昊導演與《上》片男主角宋康昊一起會見傳媒,二人掩不住興奮擊掌。奉俊昊見到在場眾多傳媒採訪,笑說有如在足球賽及世界盃現場見到的狀況一樣,真的很開心,又謂因為可以跟過去17年一起的宋康昊前輩分享這喜悅的瞬間,令他更感開心!而奉俊昊與宋康昊亦表示事前沒有預想會得到金棕櫚獎。奉俊昊並非首度入圍康城爭獎,兩年前曾憑Netflix電影《玉子》競逐金棕櫚獎,但與獎項擦身而過。



另外,西班牙男星安東尼奧班達拉斯(Antonio Banderas)憑《Pain & Glory》奪得影帝,從中國女星章子怡手上接過獎座。英國女星Emily Beecham則憑《Little Joe》奪得影后。美國導演昆頓塔倫天奴(Quentin Tarantino)的話題作《從前,有個荷里活》(Once Upon a Time in Hollywood)雖然好評如潮,最後捧蛋而回。



《第72屆康城電影節》得獎名單:



金棕櫚獎:奉俊昊《上流寄生族》

評審團大獎:Mati Diop《Atlantics》

評審團獎:Ladj Ly《Les Misérables》、Kleber Mendonça Filho & Juliano Dornelles《Bacurau》(平手)

最佳男主角:安東尼奧班達拉斯《Pain & Glory》

最佳女主角:Emily Beecham《Little Joe》

最佳導演:Jean-Pierre & Luc Dardenne《The Young Ahmed》

評審團特別推介:Elia Suleiman《It Must Be Heaven》

最佳劇本:Céline Sciamma《Portrait of a Lady on Fire》

最佳攝影:César Díaz《Our Mothers》

短片金棕櫚獎:Vasilis Kekatos《The Distance Between Us And The Sky》

短片評審團特別推介:Agustina San《Monstruo Dios》