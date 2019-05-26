開騷驚現咖喱雞！張敬軒肚腩大唔方便鞠躬

歌手張敬軒（軒仔）移師澳門假威尼斯人金光綜藝館舉行一連兩場《HinSideOut 2019 張敬軒演唱會 》澳門站，今晚為個唱尾場，依舊座無虛席！身穿紅色腰間透視「火雞裝」的軒仔，以經典名曲《酷愛》打開序幕，令台下Fans拍爛手掌歡呼，但最終焦點卻落於軒仔的腰間「贅肉」上，有Fans大聲笑問：「肥咗嘅？」軒仔亦不忘自嘲：「我今日唔可以鞠躬太多次，因為頂住個2、3公斤嘅雞冠頭同埋個肚腩！」笑翻全場！



「H」台行到腳軟



是次舞台設計為「H」型，食正軒仔的英文名「Hins」甚有心思，不過卻令他大呻要行餐懵：「原本我好開心可以同觀眾近距離接觸，不過由一邊行到另一邊成30米咁遠，雖然我都上咗年紀，但今晚會竭盡所能，當新居入伙拜四角。」說畢便唱出《斷點》。



換上閃令令紅色西裝的軒仔，甫上台驚見右頸位置疑似有「咖喱雞」，他接連唱出《騷靈情歌》、《老了十歲》，期後軒仔取笑坐頭排的Fans全晚要昂高頭睇騷，完騷或會有肩周炎，故演唱《兩座位的跑車》時，軒仔特意落台呵番「頭等」Fans，大方握手來者不拒。而唱至《羅賓》軒仔更同女Dancers「埋身肉搏」，睇到Fans血脈沸騰！