自嘲老嘢！張敬軒變身火龍果宣布退出樂壇

於澳門舉行《HinSideOut 2019 張敬軒演唱會 》的張敬軒（軒仔），中段以水松木套裝登場，唱至《靈魂相認》期間，一度投入到跪地演唱，起身一刻大叫爆褲：「我諗我真係肥咗，我跪爛咗條褲呀！Oh Shit！」原來左膝位置爆開，幸好未釀成走光，但都叫軒仔捏一把汗，自幽一默說：「反正牛仔褲都會爛㗎啦！呢套衫啲Fans話似恐龍、糭葉，依家我就好似一隻糯米雞咁！」大放笑彈！



軒仔特意為澳門站加插新元素，除了演唱新歌《空手而回》之外，更設計兩套新歌衫，分別是黑帽配背後印有花卉圖案的黑色長褸，以及為首次登上大舞台的「火龍果」，度身訂造的螢光黃色套裝配粉紫色爆炸頭。「火龍果」於Encore環節驚喜現身，全場Fans即時企身歡迎起哄，氣氛高漲！全程扭腰、趷籮的「火龍果」High爆同Dancers跳舞，唱出《Crazy in Love》、韓文歌《No Body》及惡搞好友容祖兒新歌《Pretty Crazy》的《Pretty Hungry》，相當抵死！唱至尾聲時「火龍果」向Fans大派禮物，出盡「奶力」瞄準台下Fans掟火龍果，又嘲笑「分身」張敬軒：「我係咪靈活過嗰個老嘢張敬軒呢？」全場再次爆笑！



同時有Fans高呼召喚「降兩度」，「火龍果」聞言笑爆說：「啱㗎啦！嗌大聲啲，大聲啲可以歡送佢！尋晚有Fans問我呢度（Pat Pat）係咪真，珍珠都冇咁真呀！要唔要搵個人上嚟摸吓？你就想！我好忙，今晚冇帶祖兒姐（容祖兒）嗰個假髮，所以求其拎住佢（降兩度）嗰『大波頭』嚟戴住先！」續搞笑話聽到有Fans大讚自己好靚：「大家要去驗眼！我今朝都畀自己嚇醒，靚係太片面，索都太『渣』，我呢啲叫高雅，特別係加上呢個『大波頭』好似蔡琴！」不過話口未完「火龍果」突然冇預警之下宣布退出樂壇：「今晚係我告別樂壇之作。」然後向四面Fans鞠躬致謝。最後，軒仔兩度Encore，以經典作《My Way》為總結，結束澳門站演唱會。