受盡白眼引退　軒仔爆火龍果復出唯一條件

順利完成兩場澳門站《HinSideOut 2019 張敬軒演唱會 》的張敬軒（軒仔），騷後於後台受訪，問到「火龍果」是否真的閃電「收山」用完即棄？軒仔搞笑指是「火龍果」自己決定：「佢話受盡樂壇前輩嘅白眼，例如張敬軒。（容祖兒都有？）冇，祖兒好畀機會佢、最錫佢。（會為祖兒之後嘅紅館騷復出？）梗係會，佢發夢都叫住祖兒，依家喺條街啲人叫我『火龍果』多過張敬軒，睇吓佢有咩搞啦！」他表示向台下掟的是假火龍果軟球：「喺淘寶自費買咗200個！絕對貴過真（火龍果）嘅，假花都貴過真花啦！（Pat Pat係真咪唔值錢？）係呀！仲會隨住年齡嘅增長貶值，都係排舞嗰時做得太多深蹲姿勢練番嚟。」



拆解咖喱雞疑雲



講到右頸位置疑似出現「咖喱雞」紅印，他笑爆解釋：「梗係敏感啦！唔通喺後台…進補咩？你哋諗多咗，我個人好敏感㗎！」而訪問期間他右頸位置「咖喱雞」紅印已經消失！至於問到是否肥了不少？軒仔笑言開騷似坐月：「人哋開騷就減肥，我肥咗2至3磅。（咁少？）鏡頭前梗係咁講，唔通話2、30磅咩？（你排舞冇瘦到？）我排完舞食好多，肥到落膝頭哥！香港站我都有跪但冇爆褲。（要減磅？）食多2日先啦！」



連開兩場一雪前恥



軒仔表示首次於澳門連開兩場騷心情興奮：「好嚴陣以待，成個台改哂一雪前恥，因為上次哮喘取消咗澳門嗰場，依家補番一場，之後11月喺紅館再開都係4面台。」續透露即使快將構思新演唱會，但《HinSideOut》的巡迴演出未會告一段落：「可以無限輪迴，我手頭上有10個騷可以揀，畀啲客戶睇吓邊個適合，可以去多啲地方演出。」