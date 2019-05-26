《上流寄生族》全票捧金棕櫚！奉俊昊有幾堅？

韓國奉俊昊編導的《上流寄生族》今晨於《第72屆康城電影節》獲最高榮譽金棕櫚獎，成為韓國影史上首部獲此大獎的電影！事後記者問到「主競賽單元」評審主席墨西哥金像名導伊拿力圖（Alejandro Gonzalez Inarritu）有關9位評審全數投票予《上》片的問題，他明言眾人全被電影打動：「睇完電影之後我哋會作出討論，其實不止講電影好壞，仲會討論觀映體驗同埋觀眾反應。呢部係一部非常本土化嘅電影，就就有全球化嘅議題，打動咗我哋。」至於今年是為韓國影史一百周年，奉俊昊亦形容金棕櫚獎是為電影節送給他與韓國電影的禮物，祝願韓國導演能在世界上獲得更多關注。



咁成為韓國影史創紀錄的奉俊昊到底有幾巴閉？其實佢入行以來多部電影都大有話題性，未睇過都可能聽過，當中包括處女長片《綁架門口狗》、《殺人回憶》、《韓流怪嚇》、《骨肉同謀》、《末世列車》（Snowpiercer）以及Netflix電影《玉子》等，不少電影於國內外狂掃獎，《韓流怪嚇》一度成為當時韓國影史票房冠軍，《骨肉同謀》就曾代表韓國角逐2010年奧斯卡最佳外語片獎，《玉子》前年亦曾於康城電影節爭金棕櫚獎。



《上流寄生族》是為奉俊昊事隔十年回歸韓國電影之作，第四度與宋康昊合作，故事講到宋康昊一家無業，長子崔宇植靠偽造文憑到到富豪家應徵家教，全家開始「寄生」上流家庭。電影拍攝工作低調，奉俊昊亦曾於康城請傳媒不要劇透，似乎會有驚喜橋段。