南韓總統文在寅發文賀奉俊昊奪金棕櫚　

現年49歲的韓國導演奉俊昊出道26年來拍過不少作品，包括曾於香港上映的韓片《綁架門口狗》、《韓流怪嚇》、《殺人回憶》、《末日列車》及《玉子》等，而曾與圈中不少演員合作的他，憑韓片《上流寄生族》（前譯《寄生蟲》）在《第72屆康城電影節》勇奪最高榮譽金棕櫚獎，為韓國爭光後，獲不少韓星留言祝賀。



韓星劉亞仁在Instagaram上傳奉俊昊與宋康昊在康城捧獎的合照，並留言說「Huge proud」；神劇《鬼怪》的金高恩亦上傳《上》片的海報並留言說：「嘩，大發！」而在片中飾演宋康昊女兒的韓星朴素丹亦有發文祝賀：「我的爸爸宋康昊、奉導演以及郭代表，恭喜晒，我愛你，很想念大家！」同片男星崔宇植亦有發文送上祝賀，至於韓智敏與鄭雨盛等亦紛紛送上祝賀。



南韓總統文在寅亦在社交網發文祝賀奉俊昊，指《上流寄生族》被認為是過去一年製作所有電影中最超越的作品，可以獲得認可，真是非常光榮，希望與所有喜愛韓國電影的國民分享獲獎喜悅。他又表示深明製作一部電影，需要導演、演員、劇本與製作組在每個細節也傾盡全力與熱情，今次獲得這個殊榮，給予韓國電影界更大的自豪感，奉俊昊亦令他引以為榮。文在寅又表示對這部電影大感興趣，希望可以早一日看到，並謂這個獎對於今年韓國電影業100周年來說別具意義，對韓國電影人、觀眾以及熱愛韓國電影的國民來說亦是一份極具意義的禮物，並再次祝賀奉導演獲獎。