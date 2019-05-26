消瘦兼憔悴！祥嫂獨自現身養和住單人房

近日有指祥嫂（洪金梅）於政府醫院的腫瘤科出現，見她消瘦且面帶憔悴，病情令人擔憂，雖然其女兒鄧小艾指母親只是「普通老人病」，而好友黃夏蕙亦指祥嫂是肺炎及發燒，屬小病，相信她很快會出院，可是讀者陳女士報料，指昨晚（25號）晚上11時許在養和醫院37樓樓層巧遇祥嫂，見她瘦了又精神欠佳，情況令人擔心。



陳女士在電話中表示：「我望到佢，覺得佢瘦咗好多，精神唔係咁好，嗰時佢喺護士枱度好似問緊嘢，但唔見佢身邊有仔女陪，佢似剛剛入嚟醫院住，其他嘢唔清楚。」據知醫院的37樓屬單人房，房租約8千元起一晚。



據知情人士透露，祥嫂身體不適已有一段日子，主要是肺部問題，但善心的祥嫂得知佛堂為籌款搞齋宴，上月就算抱恙都自薦出力，不過令工作人員感奇怪是：「平時祥嫂會先問咗人哋籌到幾多錢善款，知道個銀碼先出嚟唱歌，不過嗰次相反，冇問個善款幾多，就主動話不如我出嚟唱歌，睇吓籌到幾多錢呢。」



而身在美國的祥嫂好友黃夏蕙表示：「我聽到祥嫂病咗嘅消息都好擔心，其實我嚟到美國第二日都病咗，如果情況許可，都會趕返港去探祥嫂，我祝佢身體健康，善有善報。」



另外，鄧少尊現身醫院探望祥嫂，問到祥嫂肺部是否有嚴重問題，他說：「愈傳愈離譜，我剛剛先攞咗隻豉油雞佢食，食得嘢都好樂觀啦！（養和留醫？）係住院！」