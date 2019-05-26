Sell樓大挑戰！陸永完美示範響朵的重要性

近日無綫熱播嘅劇集《婚姻合伙人》，內容貼地又搞笑，大受觀眾歡迎！當中演「郎朝仁」嘅陸永係地產公司嘅會計員，不過呢日佢就化身做地產sales施展渾身本領sell客，真係睇到笑爆嘴，唔睇唔得！



今次佢嘅任務就係要sell到一對外籍model姊妹花租樓，當中仲要做足3個指令，絕對唔易！話晒租樓當然就有好多問題要問，不過陸永似乎窄窄哋，唔係好聽得明喎！之後一入到屋，佢哋一見到一隻假手放喺枱面，已經被嚇親，之後陸永就接到第一個指令要大叫兼做出WAKANDA FOREVER動作手勢，點知佢突然做出呢個動作，對姊妹已經嚇親，覺得陸永係癲，要即刻走，睇到網民笑爆肚，仲話如果遇到啲咁嘅經紀，以為佢「鬼上身」。



之後唔好以為咁就完，當陸永帶佢哋睡房參觀，一入到去竟然有兩個男人喺張床上，嚇到佢哋即走，陸永叫大家冷靜，因為呢間屋真係好平，仲做出第二個指令，就係對住佢哋唱「我對你愛愛愛不完」，對姊妹認為陸永係癲，決定要走，仲好嬲添。最尾陸永最後嘅任務都做唔到，惟有使出絕招話自己係TVB派嚟，最終成功氹到佢哋租。網民都話原來最緊要識得響「朵」，真係師父明白了！



網民有話兒

SIAAX NIXX：一講tvb成件事逆轉晒！

WWOXX NISDA：真係睇到笑爆嘴！

SSOA KIAALX：如果遇到啲咁嘅經紀，以為佢「鬼上身」。

2IOPX ZZY：真係師父明白了。