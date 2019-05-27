【馬國劉佩玥】張安琪「裸」膽做性幻想對象

「馬國劉佩玥」張安琪（Angela）最近來港拍攝處女寫真集，將於今年暑假推出，有馬來西亞「甜美女神」之稱的她是模特兒兼網紅，她開心表示好期待今次寫真集，有超過十個不同的造型，包括內衣、比堅尼、街拍、OL等，最性感一張相是背部全裸，她說：「前面只係黐咗乳貼，之前冇試過咁性感，因為都想有突破，大啲嘅尺度，影嘅時候都驚走光，都有啲尷尬，但冇清場，全部人都喺度。」可會挑戰更大的尺度？她認為將來的事說不定，不排除會作全裸的演出，她說：「睇情況啦，睇吓係藝術定色情，如果睇錢份上就唔可以。」



擁有天使面孔、魔鬼身材的Angela，不時在社交網上載性感照，她不介意粉絲將她當作性幻想對象，又說：「幻想就畀佢幻想，係佢哋消遣嘅方式，可能佢哋工作壓力大，我咁都算做好事，唔會介意，佢哋都係喺屋企或者廁所啫！」



她自爆收過自稱是某集團大亨的私訊，開價四、五十萬要求她陪過夜，她說：「見到呢啲訊息我唔會覆，刪咗就算，不過有次忍無可忍，對方影咗疊錢嘅相嚟，喺上面貼咗我個名，我封鎖咗佢，佢就開過新戶口，我叫佢唔好再騷擾我，否則報警，點知佢仲鬧我，叫我唔好扮大牌！好唔鍾意呢啲行為，係侮辱女性。」她強調絕不會為錢出賣自己。



化妝：Hody Lee