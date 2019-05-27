東方日報C1：奉俊昊奪金棕櫚章子怡High爆送抱

康城奪「金」！今年是韓國電影誕生100周年，韓國導演奉俊昊執導、韓星宋康昊主演的電影《上流寄生族》，在康城電影節寫下凱旋的一頁，為韓國電影界帶來首個金棕櫚獎。頒發康城影帝殊榮的國際女星章子怡不禁興奮大叫：「My friend ！」並與奉俊昊擊掌兼擁抱，分享喜悅。



《第72屆康城電影節》在香港時間周日（26 日）於法國舉行閉幕禮，韓國電影《上流寄生族》（前譯《寄生蟲》）為主競賽的賽前大熱， 最後奪得最高榮譽金棕櫚獎，評審團九票一致通過，成為首部獲此獎項的韓國電影，更是繼去年日本的《小偷家族》後，連續第二年獲康城大獎的亞洲電影。



在頒獎禮上，奉俊昊從法國國寶級女星嘉芙蓮丹露（Catherine Deneuve）手上接過獎座，表現非常興奮，抬頭向天舉拳，發表感言時稱拍攝《上》片是偉大的冒險，因為想製作獨特創新的電影，亦因為有眾多優秀的演員參與、製作公司的支援，才能令台前幕後得以發揮實力，如沒有偉大的演員們，根本連一個場面也無法拍攝：「今年是韓國電影100年，康城給了我一份大禮。」



兩年前曾入圍競逐



現年49歲的奉俊昊出道26年來拍過不少作品，包括《綁架門口狗》和《韓流怪嚇》等，他並非首度入圍康城，兩年前曾憑Netflix電影《玉子》競逐金棕櫚獎，但與獎項擦身而過。為國爭光的他獲不少韓星包括韓智敏與鄭雨盛等網上留言祝賀，韓星劉亞仁留言說：「Huge proud（無比驕傲）」；神劇《鬼怪》的女角金高恩留言： 「嘩，大發！」而《上》片中飾演宋康昊女兒的韓星朴素丹亦有發文祝賀：「我的爸爸宋康昊、奉導演以及郭代表，恭喜晒，我愛你，很想念大家！」



南韓總統文在寅亦在社交網發文祝賀奉俊昊，指《上》片是過去一年的眾多電影中最超卓，能獲得認可是無上榮耀，又深明製作一部電影，需要導演、演員、劇本與製作組在每個細節傾盡全力，這殊榮給予韓國電影界更大的自豪感，奉俊昊亦令他引以為榮。



另外，今屆出爐康城影后是英國女星Emily Beecham憑《Little Joe》奪得，影帝則是主演電影《痛苦與榮耀》（Pain & Glory）的西班牙男星安東尼奧班達拉斯（Antonio Banderas），並由章子怡頒發影帝殊榮。子怡也是閉幕禮最強焦點之一，以仙氣十足的透視長裙現身時，不時向觀眾送上飛吻，非常風騷！當得知奉俊昊獲獎，在後台的子怡忍不住大叫兼拍手：「My friend ！」之後更走到觀眾席跟對方擁抱及擊掌恭賀。其後她在微博留言：「評審團一致通過，眾望所歸！亞洲電影人的驕傲！不久的將來，希望中國電影人能再獲此殊榮。」



其實兩人從未合作，但在其他地方舉行的電影節上曾遇見，早年奉俊昊更稱在眾多內地演員中，對子怡印象最深，看過對方的《2046》及《臥虎藏龍》，認為她是「表現力非常強」的演員：「我最想合作的中國演員是章子怡，她給我的印象非常深刻。」



交通警邀遊車河



子怡連日來在微博上載短片紀錄日常花絮， 昨日發布短片中，見她在綵排後赤腳行沙灘，過馬路時遇見兩名交通警員更上前合照，大讚對方帥氣十足，對方則笑說要載她一程，工作人員即齊聲說不！而她在當地接受內地傳媒訪問時，說想為家多添一個成員，又說希望寶寶快點到來：「因為我歲數也不小了！」又希望女兒醒醒學好中文，還說丈夫汪峰給她莫大安全感，令她生活得很踏實。至於日前在短片中只吃四啖公仔麵成為熱話，她說因衣服太緊才吃得少，平時不會如此，否則無氣力抱醒醒。



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