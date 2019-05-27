《阿斯達》周六首播　宋仲基諗起《狼少年》

韓星宋仲基與金智媛、張東健及金玉彬合演的tvN古裝劇《阿斯達年代記》，將於周六首播，並於昨晚率先播出特輯。劇集分為三部播映，第1部為《預言的孩子們》、第2部為《傾覆的天空，站起來的土地》以及第3部的《阿斯達，所有傳說的序曲》，每部作有6集，合共18集。而昨晚率先播映的特輯，則收錄了一眾演員的訪問內容及幕後製作花絮。



劇集以假想地「阿斯達」為背景，講述飾演戰爭英雄妥坤的張東健，與宋仲基扮演的銀蟾將展開宿命之戰。銀蟾出身時帶着藍色彗星而受到詛咒、被預言視為阿斯達帶來災難之子，而他將會為了拯救金智媛的族人而孤軍奮戰。



宋仲基接受採訪時談到劇中的角色，他指男主角銀蟾對自己身世存在很多疑問，一直不知道自己的真實身份，但卻好奇心旺盛，對很多事亦產生興趣，而且很單純，擁有純真的眼神，但發起攻勢時又會突然變得極具攻擊性，極具野性魅力，他又指銀蟾可以由高處跳下，有很多異於常人的舉動，亦會令他想起7年前拍攝韓片《狼少年之戀》時，接受特別訓練的情景。



金智媛則表示飾演的角色坦雅雖然外表很少女，但內裏卻很堅強，劇中與宋仲基飾演的銀蟾一起成長，雙方關係曖昧，只要跟對方一起時，坦雅便會好像思春期的少女一樣。