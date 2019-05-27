「坂道」好感度排行榜　平手友梨奈稱冠

日本雜誌《週刊文春》最近做了個「坂道系列」好感度排行榜，透過2,500份問卷從欅坂46、乃木坂46、吉本坂46、日向坂46選出16位最有好感度成員，當中包括已離隊的成員，結果乃木坂46成員最受歡迎，佔了10位之多，不過冠軍卻被欅坂46成員平手友梨奈以1,348票奪得，大幅抛離960票的乃木坂46成員白石麻衣。



粉絲大讚平手有霸氣、型格和有台型，而白石麻衣則獲讚可愛，是絕世大美人。至於排第3位的乃木坂46成員生田繪梨花，就獲粉絲大讚不但可愛，而且唱功了得，多才多藝，是值得尊敬的成員。



「坂道系列」好感度排行榜

1.平手友梨奈（欅坂46）

2.白石麻衣（乃木坂46）

3.生田繪梨花（乃木坂46）

4.西野七瀨（乃木坂46前成員）

5.長濱禰留（欅坂46）

6.齋藤飛鳥（乃木坂46）

7.生駒里奈（乃木坂46前成員）

8.橋本奈奈美（乃木坂46前成員）

9.秋元真夏（乃木坂46）

10.衛藤美彩（乃木坂46）

11.志田愛佳（欅坂46）

12.菅井友香（欅坂46）

13.渡邊理佐（欅坂46）

14.今泉佑唯（欅坂46）

15.與田祐希（乃木坂46）

16.高山一實（乃木坂46）

16.鈴本美愉（欅坂46）