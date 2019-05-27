張晉窮到買唔起機票！蔡少芬陪伴走過低谷期

圈中要數恩愛夫婦其中一對非蔡少芬（Ada）與張晉莫屬，結婚11年幾乎沒有聽過他們有任何緋聞，而且Ada經常在微博放閃。兩人拍拖時，張晉還籍籍無名，但蔡少芬已經在香港及大陸甚有名氣，張晉甚至沒有接到一部戲。而他們在拍拖時，Ada生日在新疆拍戲，就要求男友到當地陪他，但因為張晉沒接到戲、連買機票的錢都沒有，所以拒絕了Ada的要求，兩人因此而大鬧一場。但Ada始終相信張晉是很有潛質的演員，經常在公開場合稱讚老公：「我相信他能出人頭地的，因為我覺得他是一個很能幹的人，有很多本事在裏面，所以我覺得只要找到一個伯樂，他肯定會可以把他的本領都拿出來給人欣賞到。」



苦盡甘來



Ada一直給予張晉鼓勵不離不棄，令他得到不少信心和支持，08年婚後Ada為張晉誕下兩女張楚兒及張信兒，而張晉事業也愈來愈好，更憑《一代宗師》奪得金像獎最佳男配角，當時他在台上公開多謝太太：「我的老婆是蔡少芬，很多人說我這輩子都要靠她，是的，我想說我這輩子的幸福都靠她。」令Ada感觸落淚。



公開讚老公



最近兩人在大陸綜藝節目《我最愛的女人們》大晒恩愛，頻頻放閃，而蔡少芬也化身「炫夫狂魔」，大讚張晉很愛護雙方的家人：「他不止愛他家人，也很愛我的家人。」關於她的過去張晉從未用異樣的眼光看待過，她說：「所有我以前的過去，他完全地可以接納，而且我說回我以前的那些事情，他都完全不會有一些甚麼眼光去看我，反而完全地保護我的那種，所以我真的很感激他，真的是完美的一個男人。所以到今天，大事小事我都必須問他，我覺得有他來幫我分擔，我不用有壓力。」

