楊賢碩被爆涉安排性接待　累YG股價急跌13%

韓團Big Bang前成員勝利涉嫌安排性接待海外投資商、參與性交易及挪用公款遭立案調查，而所屬前事務所YG亦涉嫌逃稅被稅廳調查。將於今晚播出的MBC節目《Straight》率先播出預告片，內容將披露YG社長楊賢碩亦捲入安排性接待疑雲，有在場目擊者指楊賢碩曾與著名韓流明星在夜店Burning Sun接待了兩名東南亞富豪，並安排了約25名女性出席。



節目預告指在夜店Burning Sun暴力案發生前一個月，店內VIP席便曾發生泰國富豪強姦事件，並採訪了當時的受害女性，她指當日目擊到YG社長楊賢碩亦在場，似乎正在招待來自泰國及馬來西亞的富豪，節目還透露已獲得了YG於2014年7月在夜店向兩名東南亞富豪提供性接待的證據，當時邀請了約25名女性出席酒席，更涉嫌提供性接待。



YG事務所對於楊賢碩被指涉嫌安排性接待一事，回應稱不是事實，雖然承認楊賢碩當時在場，是受到友人邀請赴會，但從未安排任何形式的性接待。此外，YG事務所股價受事件影響，今日上午較對上一天交易日下跌了13.26%。

