患抑鬱症試圖輕生　具荷拉甦醒友人代報平安

韓團KARA的28歲前成員具荷拉前晚突然發文告別後失聯，昨日凌晨被經理人發現昏迷家中，送院搶救後沒有生命危險，雖然呼吸與脈搏已回復正常，至今早仍未恢復意識，不少網民與粉絲亦紛紛留言為她打氣，希望具荷拉早日甦醒。



而具荷拉於去年9月與前男友崔鐘範發生互毆風波，又被舊愛以性愛片威脅，事務所指她最近患上抑鬱症，加上她上月發文自爆接受眼瞼下垂的整容手術後，一直飽受惡評困擾，令她心靈受創，疑一時想不開試圖輕生。



據身邊人士透露，具荷拉於年初與Content Y事務所結束合約後，目前在韓國沒有事務所，而早前在日本與前事務所約滿後，她不久之前便過檔另一家事務所，並於當時進行活動，又指具荷拉在韓國希望暫時停止活動，好好休息。此外，崔鐘範涉以性愛片威脅具荷拉一案將於本周四進行第二審，原定作供的她未知能否出庭。



而日本傳媒今日報道指，具荷拉已經甦醒，並透過友人向大家致歉：「因為有太多事情擠壓在一起，造成我的身體和心靈相當痛苦，非常抱歉，我會努力復原。」



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