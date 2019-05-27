歐瑞偉拍MV晒神級演技　一秒爆喊！

藝人歐瑞偉在無綫劇《愛．回家之開心速遞》中的角色KC深入民心，早前他應邀為雷有輝徒弟蘇煒喬主唱的新歌《我不開心》之MV及音樂微電影擔任主角，與飾演女兒的12歲中菲混血兒鍾柔美（Yumi）合作，兩人演繹父女情。



劇情講述飾演父親的歐瑞偉，因為打拳受傷之後一蹶不振自暴自棄，後因太太遇意外離世，情緒再受打擊而患上情緒病，在女兒Yumi的生日會，父親贈送了一對拳套給女兒做生日禮物，女兒雖然也感詫異，但聽到親友的嘲熱諷，立即保護父親，但此事也令父親情緒再發作。女兒一直都希望把父親能從低谷中再度站起來，就用父親送的拳套要求帶她去練拳，藉此讓父親再度接觸打拳，重燃對人生希望，最後女兒用無限愛心感動，令他動新振作。



歐瑞偉演繹情緒病再發作，導演叫Roll機，只是一秒就眼紅紅入戲，然後流出眼淚，大騷神級演技，Yumi亦被感動到投入其中，歐瑞偉讚她好有天分，但年紀尚輕應要以學業為重。問到歐瑞偉有否經歷過情緒低落？他說：「我慶幸自己性格好樂觀，冇乜憂愁，又唔會比較，人生經歷有高低，我同自己或者朋友都會講，瞓醒覺又一日，做好本份一定有回報，我都好希望將這種樂觀性格感染大家。唔好帶太多憂慮過日子。」Yumi亦十分感謝老竇（對歐瑞偉暱稱）耐心教她演出，她說：「我好鍾意唱歌，有時間就爭取多些演出經驗，未來都想向演藝發展，但一定會以學業為重，父母都好支持我。」