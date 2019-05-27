震傷腦有後遺症？胡鴻鈞出院：唔記得咁多嘢

歌手胡鴻鈞早前拍攝《降魔的2.0》吊威吔時，從高空墮下撞傷頭部，一度傳他昏迷入院，在醫院十日，幸經過一切檢查，身體並冇大礙。今午三時，身穿黑色運動裝的他戴住白色口罩，在經理人陪同下出院，見他步履遲緩，頸部硬晒軚，不能太大郁動。他兩次向在場記者say hi，又企定定讓記者拍照，問到他可否除口罩？他拒絕說：「今日我好醜樣。」講到康復進度時，他表示進展OK，但醫生表示要繼續休息。



仲要吊威吔



大概要休息幾耐？他說：「要休息幾個月時間，醫生話好睇個人狀態，醫生話我算後生OK！（記得出事時撼到個頭邊度？）唔係好記得，都唔記得咁多嘢。（休克？）唔記得，問番同事先知情況，已經做晒腦部檢查，因為OK晒，所以先出院。（個頭撼落地有冇穿頭？）冇，只係震傷咗腦。（撞完唔記得嘢？）多多少少都有，依家個人容易眼瞓同有啲暈，醫生話係正常。（有冇咩後遺症？）醫生話如果我乖乖哋聽話休息就冇事。（齣劇拍晒未？）已經拍到尾聲。（仲有冇吊威吔戲？）其實都有，希望休息好先再拍。（公司會唔會搵替身？）睇公司安排。」



要覆診



而提到吳若希透露六月中會跟他到美國開唱，他說：「希望快啲好番，辛苦晒大家。（要覆診？）要呀。」之後他雙手合十，然後就講再見登上保母車離開。

