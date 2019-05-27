峇里補辦婚禮　蕭正楠約定翠如愛到下世

藝人蕭正楠（阿蕭）同太太黃翠如去年宣布已婚，不過二人對婚禮嘅細節都表現低調。今日兩公婆各自喺網上分享多張結婚相，佢哋喺峇里島補辦婚禮，兩人於草地上手拖手入場，非常幸福，兩人接受親友嘅祝福，兩個情深望住對方又攬到實一實，阿蕭仲為太太唱《為你鍾情》，冧到爆呀！翠如留言：「一年前，送給我們兩個人的一個婚禮。一年後，送給父母的婚禮。有你們，就有愛。感謝我的爸爸媽媽，你的媽媽和天上的爸爸仔，讓我們這一天，聚在一起分享愛。那個早上，再遇彩虹。」



翠如仲大讚老公係一個冇太多想法、好簡單嘅人：「就是喜歡傻傻笑地跟著（着）我走，我說我喜歡簡單的美，淡淡的艷，你也跟著（着）說你喜歡，好吧，就這樣，你跟著（着）我，我跟著（着）你。」而阿蕭亦情深表示：「我喜歡愛着你笑。請你一直快樂地笑下去和我走這一輩子。如果你不嫌棄...下輩子我們再約定...拍一下對方額頭就會記得對方。」翠如好友吳天瑜亦有出席婚禮，今日喺社交網上載當日婚禮相片，其中一張相中，翠如似係一度感觸，要用紙巾拭淚。另外，好友袁偉豪留言送上祝福，仲話要偷師！佢留言：「古（蠱）惑的婚禮，讓我好好學習！恭喜您們❤️」唔通佢會選擇靜雞雞咁結婚？



蕭正楠接受東網訪問，佢話：「已經係五月頭嘅事，好想做一個婚禮，同家人、家長做番個儀式，本來去到嗰邊係落雨，點知嗰日天公造美，仲出埋彩虹，一家人都好開心，謝謝大家祝福！」