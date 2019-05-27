小籠包婚姻愛足31年　張德蘭老公堅拒誘惑

資深歌手張德蘭跟西九戲曲中心顧問小組主席楊偉誠結婚31年，日前在周年結婚慶祝宴上，楊偉誠剖白深愛德蘭之因：「我哋拍咗13年拖先結婚，啱啱認識德蘭時，佢得16歲，我當時喺無綫做助理編導工作，被人視為冇前途，加上性格火爆，冇人相信我會事業有成，而且會對德蘭好，惟得佢獨排眾議，對我投以信任票，所以我一生都愛佢。」



每天追求太太



在德蘭心目中，老公既努力又好學，對她十分好，夫妻相處31年，一直過得很開心。楊偉誠以「小籠包」理論形容兩人相處之道：「婚姻就好似食小籠包，一定要小心經營，依家我每天都依然追求佢，好似小籠包，皮薄，但裏面又燙，兩個人雖然愛對方，但相處係另一回事，一唔小心，好易將皮整爛。」德蘭完全同意丈夫意見：「每個人都有優缺點，要學會欣賞對方嘅優點，包容對方嘅缺點，呢啲先係夫妻相處之道。」



無王管「偷食」



結婚多年，夫婦二人堅拒誘惑，楊偉誠笑言：「我係絶緣體。只要自己唔想過電，人哋點樣都入唔到你嘅心，我同德蘭有共同信仰，大家都尊重婚姻承諾。」每個人都想過自由的生活，他也不例外，還笑德蘭也似「嫦娥」日哦夜哦：「但係有一次，佢獨自飛去加拿大登台，一去十幾日，頭一、兩日我無王管，一口氣將屋企啲薯片、公仔麵攞晒出嚟食，半夜三更又唔瞓，開心到不得了。但係自由嘅快樂感覺只維持咗兩、三日，日子一長，打電話又搵唔到佢，我竟然覺得好寂寞，好唔慣。直至佢返港，一見到佢，一天都光晒！從此非常珍惜有佢相伴嘅時光。」



環遊世界



為慶祝結婚周年紀念，夫婦倆每年都會出外旅行，今年也不例外，他們已定六月赴巴黎及倫敦，八月份到北京，九月份飛土耳其，盡情享受二人世界。