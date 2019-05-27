榮獲金棕櫚　奉俊昊宋康昊凱旋歸韓最想回家

憑電影《上流寄生族》在《第72屆康城電影節》獲得最高榮譽金棕櫚獎的韓國導演奉俊昊，今午與男主角宋康昊從法國返抵韓國仁川國際機場，機場聚集數百傳媒及影迷，奉俊昊與宋康昊於韓國時間下午3點15分左右步出仁川國際機場的第二航廈，隨即獲現場以掌聲歡迎，兩人拿着金棕櫚獎獎座，企定定給記者及粉絲影相。



問到獲獎感受，奉俊昊說：「今次是韓國電影100年，這亦是歷史上第一次發生的事，我認為是雙喜臨門的事，我非常開心，電影快要上映，很期待和韓國觀眾見面。」而宋康昊就指：「看到20年來努力的奉俊昊導演終於登上了頂峰，我為他感到驕傲、自豪和光榮，雖然我是作為代表留在康城，這是除了我之外，有很多優秀演員參與的作品，奉俊昊亦表示希望觀眾可以多多留意演員們出色的演技。問他們回到韓國最想做甚麼？奉俊昊就表示最想回家：「好想見我養的小狗『小俊』，好想食忠武紫菜包飯。」宋康昊亦同樣表示想回家：「已經有8天沒有回去，路途也很遠，很累了。」



談到製作電影時，工作人員都遵守了每周工作52小時的標準工時，奉俊昊就說：「這並不單是《上流寄生》這種電影才這樣做，電影工作人員的工時都是定好的，韓國電影在2至3年前就開始實施，我覺得這是理所當然和自豪的事。」



而《上流寄生族》將於本周四在韓國上畫，到時二人亦將出席電影的宣傳活動。