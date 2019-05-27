《婚姻合伙人》劇透：朝勇插贓嫁禍貝勒

第十一集(05/27)

朝勇（楊明飾）為競枝（高海寧飾）報仇，插贓嫁禍貝勒（魯振順飾），令他不獲假釋。朝仁刻意討好嘉露（林秀怡飾），卻連番失態，令嘉露難堪。嘉露拜祭母親，發現邢呇邢呇（黃德斌飾）也來拜祭，想起母親曾戀上富二代。朝仁與嘉露為千秋拍英雄片廣告，竟在拍攝時向嘉露求婚。貝勒惹怒長恨哥（黃煒溏飾），朝勇受牽連，被勒索一千萬。朝勇向競枝求助，競枝需朝仁簽名提取現金，卻不見朝仁蹤影。姹千得知競枝提取一千萬，質疑其意圖，刻意阻攔。長恨哥收不到錢，貝勒竟着長恨哥當作入股千秋，朝勇（楊明飾）堅拒慘被毒打。



第十二集(05/28)

競枝探望傷重的朝勇，提議讓長恨哥入股千秋平息事件，朝勇堅決反對。競枝請求嘉露藉着與邢呇之關係，幫忙欺騙邢呇入股千秋。嘉露打算與邢呇相認時，看到一裸體油畫後，竟指競枝女兒佳穎是邢呇私生女。競枝無奈用女兒作籌碼，更不理姹千（黃淑儀飾）反對，將自己5%股份轉售給邢呇。競枝與邢呇簽約時，朝仁上前制止，還自稱是邢呇女兒之男友，邢呇錯愕。長恨哥偷取了競枝的相片，心懷不軌。朝勇為取回相片，盛怒下打傷長恨哥，面臨被檢控……



第十三集(05/29)

邢呇玩冰上曲棍球期間病發，朝信不顧危險勸邢呇面對病情，情急下表露愛意。邢呇手術後性情大變，感嘆過往對私生子女絕情，想在佳穎身上盡父責。邢呇親近佳穎，嘉露不是味兒。邢呇在斯嘉醫院新翼奠基典禮，突然公開跟佳穎的父女關係，嚇壞競枝。邢呇自責對初戀情人所生的女兒未能盡責，嘉露聽罷傷心落淚，更恨邢呇。朝勇得知邢呇「父女相認」後大怒，而姹千、懿蜚生怕邢呇與競枝日久生情而跟蹤他們，被狗仔隊拍下醜態登上頭條……



第十四集(05/30)

朝勇欲從貝勒手中奪取長恨哥的數簿，為己撤控，被貝勒發現並遭狂毆。懿蜚（古明華飾）碰到大兒子徐嘯天（譚焯升飾）賣唱，得知兒子為唱歌不顧學業大怒，後悔從前為音樂夢掉下妻兒，不想兒子重蹈覆轍。朝勇出獄，與競枝等人為人事升遷現分歧。競枝為達成目的，竟色誘朝勇，但提到出售姹千的店舖時，即惹怒朝勇。朝勇赫見女兒與邢呇感情深厚，自己反成「後父」，心感委屈。嘯天成為千秋代言人，懿蜚認為競枝與自己作對，竟借電台節目唱衰大邢新樓盤型城報復。





第十五集(05/31)

懿蜚被雜誌登出吸毒相片，到佳穎生日會生事，與朝勇爭執動武。朝勇回家幫佳穎拿神仙棒時撞見貝勒，同時得知邢呇趁機陪佳穎切蛋糕，氣憤難當，向貝勒透露佳穎身世，揚言要將真相告知邢呇。競枝、朝仁等人無一認同朝勇，朝勇假裝態度軟化，借機反鎖眾人。朝勇衝向邢呇時接到姹千來電，驚悉她患心臟病，自責地答應她會搞好千秋，原來一切是貝勒暗中獻計。朝勇秘密練兵，要與邢呇在冰上曲棍球場上鬥一番，又謂已想好型城事件的解決方法。

