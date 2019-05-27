拳手狠樣嚇窒個女！張晉撼頭背脊落地傷腰

藝人張晉與導演陳果合作拍攝新片《九龍不敗》，笑言不是「真正商業電影」導演的陳果，今次要身為男主角的阿晉接受高難度挑戰，與西洋拳界高手Anderson Silva於戲中「教量對戰」。阿晉坦言有時Anderson會忘記自己正在拍戲，所以「上擂台」時不懂留手，長相更嚇窒大女楚兒：「佢見到我同Anderson嘅合照有啲驚，我話畀佢知拍戲啫，然後有日我喺片場打畀個女，叫佢同Anderson講電話打招呼，個女先明白係朋友嚟嘅。（拍戲以來遇到最犀利嘅對手？）應該話佢係最實戰性嘅一位。」



阿晉拍戲期間受傷，陳果打趣「愈簡單愈易中招」，原來阿晉當時只是在樓梯作「8級跳」﹕「當時跳得太高唔記得縮低，所以撞到個頭，結果背脊先落地，即刻坐喺地下休息，發現條腰附近嘅軟組織凸咗出嚟，要畀時間去消腫，導演嗰排惟有改拍文戲先囉。」拍攝期間阿晉最難忘於澳門取景：「嗰場戲我要赤身露膊，兼且全身塗滿血漿及黐晒玻璃，成個人動彈不得，最慘係正值嚴冬呀。」



陳果坦言堅持出品要滲有本土特色，今次《九》片有場重頭戲交代阿晉於輕鐵內與對手肉搏，期間不乏元朗及天水圍的特式與景物被攝入鏡頭。他指這場戲「演員打到出軌、幾緊要、幾好玩」，相信十分值得戲迷期待。當問到決定拍《九》片後有否感到壓力，他坦言﹕「真係冇乜壓力，只係開拍之初擔心借景、借場地問題，跟住愈拍愈順喇。」





張晉化妝：JulieH@J Lab

服飾：EVISU

鞋：BALLY

場地提供：Chill Hea Party