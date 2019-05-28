《殺神》再開拍　粉絲想睇奇洛同邊個對戰？

由奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的動作大片《殺神John Wick 3》（John Wick:Chapter 3 - Parabellum）今個月中上映以來大受歡迎。全球累積票房已高達13.68億港元。第四集已進入籌備階段，預計來年開拍。最近有男士雜誌《Men’s Fitness》就叫讀者投票選最想睇到第四集John Wick同邊個紅星對戰？



結果，早於《蝙蝠俠-夜神起義》（The Dark Knight Rises）、《毒魔》（Venom）以及《末日先鋒：戰甲飛車》（Mad Max: Fury Road）等動作片已盡顯身手的英國男星Tom Hardy成為粉絲心水選！此外，曾與李連杰、狄維莊遜（Dwayne Johnson）等巨星交過手的另一英國「打仔」男星積遜史特咸（Jason Staham）、憑賣座動作片《救參96小時》（Taken）系列轉型成功的里安納遜（Liam Neeson）以及身手不凡的巨星湯告魯斯（Tom Cruise）等都有入圍！



除了荷里活巨星之外，粉絲亦好希望奇洛同李連杰（Jet Li）於《殺神4》中交手。有粉絲說：「奇洛出晒名係中國武術粉絲，之前已在《22世紀殺人網絡》（The Matrix）跟袁和平學過中國功夫。所以如果可以喺銀幕同Jet交手，相信會係奇洛最夢寐以求嘅事！」