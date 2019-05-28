與戚薇王珞丹傳緋聞　女網紅被騙三百萬人仔

近日，浙江有一個名為《1818黃金眼》的民生節目收視極高，由於題材貼地，被網民譽為「快樂源泉」，而最近一集的主角更涉及女網紅和女星被騙話題，金額更高達2,000萬（人民幣．下同，約2,316萬港元），不僅吸引眼球，劇情反覆，引人遐思……



一名武漢女子小王聲稱要公開追討丈夫小毛2,000萬（人民幣．下同，約2,316萬港元）賭債；事件中的關鍵人物小林主動向媒體爆料，揭發小王是騙子，及後被網民起底，發現小林其實是網絡紅人林子君（下文仍稱「小林」），曾是多名內地女星的閨密、與戚薇更傳過緋聞。



直言被騙了300萬的小林，現實生活中如富二代一樣，她曾與王珞丹、戚薇關系匪淺2009年，小林就被拍到駕駛歐洲名車接載王珞丹回家，當時二人坐在車內有說有笑，小林因為酷似男子，一度還被媒體懷疑是王珞丹的男友。2010年，她又被拍到接載戚薇遊車河的照片，從王珞丹換到戚薇只是很短時間，就像花花公子一樣。



至於故事發展下來就是網民追查女網紅與紅星的緋聞，這場涉及二千萬元的騙案已經再沒有觀眾深究，因為太複雜，太令人摸不着頭腦，轉過來小林的緋聞反而好睇好多，更有追看性。