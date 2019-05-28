東方日報C1：峇里補辦婚禮蕭正楠冧翠如

去年宣布在新西蘭結婚註冊的無綫小生蕭正楠和花旦黃翠如，今年5月結婚一周年，秘 密飛往峇里舉行浪漫溫馨的天與海婚禮。向翠如立下海誓山盟「下輩子我們再約定！」的蕭正楠，忘不了逝世15年的父親，更想不到對方生前已準備結婚賀禮，令他感動至深。



去年12月，蕭正楠在無綫《萬 千星輝頒獎禮》上突然自爆婚訊，冧爆宣布 黃翠如已成為蕭太，原來他們經歷兩次求婚後，終在去年5月於新西蘭註冊結婚，由四年的戀人關係昇華至終身伴侶。未有正式舉行婚禮的兩人，趁結婚一周年紀念，靜悄悄於峇里舉行浪漫婚禮，並貫徹低調作風，只邀請少數親友，當然少不了蕭正楠 的「兄弟」曹永廉及黃祥興，見證其人生大事。



大唱《為你鍾情》



婚禮在峇里烏魯瓦圖的度假別墅Six Senses舉行，海天一色的美麗景致、滿布花串裝飾的草地上，穿上白色禮服的蕭正楠，在親友見證下與黃翠如進行海誓山盟。穿婚紗的翠如全 程甜蜜得笑不攏嘴，和老公又拖又錫。在晚上舉行的婚宴上，兩人充滿電力「放閃」不停，並浪漫共舞，期間蕭正楠獻唱充滿愛意的張國榮名曲《為你鍾情》冧妻。即使婚禮已完成，昨日他們上載婚禮照時繼續「放閃」，寫下不少甜蜜語句。



翠如留言：「你是一個沒有太多想法的人，就是喜歡傻傻笑地跟着我走，我說我喜歡簡單的美，淡淡的艷，你也跟着說你喜歡，好吧，就這樣，你跟着我，我跟着你。」蕭正楠也再次許下愛的盟誓：「我喜歡愛着你笑。請你一直快樂地笑下去和我走這一輩子。如果你不嫌棄……下輩子我們再約定…拍一下對方額頭就會記得對方。」



不忘感激亡父



婚禮上，蕭正楠不但流露對太太的愛意，對亡父也表達連綿的思念，昨日他留言：「這天媽媽親手為我戴上一條小金鏈，說是爸爸留給我的，原來您在生時已經為我 準備好，我知道您當天一定有在場看着我們，謝謝您。」身為新抱的翠如也留言 說婚禮是送給雙方父母：「一年前，送給我們兩個人的一個婚禮。一年後，送給父母的婚禮。有你們，就有愛。感謝我的爸爸媽媽，你的媽媽和天上的爸爸仔，讓我們這一天，聚在一起分享愛。那個早上，再遇彩虹。」



被兒媳暱稱為「爸爸仔」的蕭父2004年因癌症病逝，蕭正楠曾說讀中五時因父親患鼻咽癌，為減輕家庭負擔，故半工讀撐起頭家。2002年他入行當歌手後，父親病情愈見嚴 重，他曾說：「最唔開心係佢病得最嚴重時，亦都係我工作嘅低潮，變咗好似畀唔到咩獎佢，呢個有少少遺憾。」



昨日蕭正楠接受本報訪問，對於當 日婚禮，他非常感恩：「已經係5月頭嘅事，好想做一個婚禮，同家人、家長做番個儀式，本來去到嗰邊係落雨，點 知嗰日天公作美，仲 出埋彩虹， 一家人都好開 心，謝謝大家祝福。」



曹永廉黃祥興見證感動場面



藝人曹永廉、黃祥興出席蕭正楠及黃翠如於峇里舉行的婚宴，阿廉受訪時說：「其實我睇住佢哋識嘅！睇住佢哋一步一步行到依家，呢單Case我由《師奶MADAM》跟到依家，見到佢哋咁真係好開心，佢哋大家錫大家都錫到燶咁，真係好難得，現場見到雙方家長，我都感覺好似自己細佬結婚咁，今次去到就真係歎吓世界，同佢哋啲家人出去食吓嘢，夜晚大家喺池邊傾吓偈，都好開心。」



而祥興則說：「翠如靚到不得了！阿蕭 又靚到不得了！現場環境又靚，下 晝行儀式，夜晚大家就一齊食飯， 我哋都有諗啲遊戲同大家玩，我 哋、新人同佢哋父母都有講感受， 講到大家眼濕濕，場面好感動。」



另外，翠如的閨蜜、曾一起效力有線的吳天瑜也被邀出席婚禮，昨日更網晒好友在婚禮時感動落淚的照片，並留言：「這一天，我見證了最真的愛情。你們找到了彼此，互補了不 足。我愛的人，祝 美滿。」





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