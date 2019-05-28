諗住謝霆鋒！余美虹搞到見紅嗌肉痛

B1女子組成員余美虹（Samantha）獲邀出席尖沙咀酒吧一周年慶祝會，Samantha首次以藝人身份出席活動，得到老闆親自招待，非常開心。她笑言老闆與經理人是足球隊隊友，所以才對她照顧有加，老闆還邀請Samantha做球隊代言人。



Samantha透露組合準備聯合直播平台，推出娛樂財經節目，自己其實都有玩過直播平台，所以並不陌生，只是以前以主播身份，現在會以藝人身份主持節目，當中更會大談女仔經，又會與姊妹大玩遊戲，粉絲又可以即場互動，即時送禮，最支持的粉絲更會有機會與她們同枱慶功食一餐！至於會食甚麼，有EOL（Eat Opinion Leader）之稱的Samantha素有黃金舌頭美譽，將會帶大家吃好東西！



另外，Samantha將會代表B1出戰烹飪比賽，屆時會跟一位大廚會拍檔，即場直播煮嘢食，更會請街坊賓客試食評分。近來她忙於練習，練快刀切蔥時，不慎切傷手指頭，大呼肉痛！原來Samantha當時想着偶像謝霆鋒下廚時的英姿，下意識模仿偶像刀功，結果中晒招，她說：「好佩服霆鋒，又靚仔又煮得好食，我要繼續加強練習，希望到時有好成績！」