拖張東健谷劇　宋仲基婚後更安心獲喬妹打氣

韓星宋仲基繼3年前與宋慧喬合作神劇《太陽的後裔》後，婚後首度主演的新劇《阿斯達年代記》將於本周六首播。他與張東健、金智媛及金玉彬等下午出席新劇《阿斯達年代記》的製作發布會。



宋仲基現身時露出暖男笑容狂派心心，更拖實劇中飾演其宿敵的張東健一起整心谷劇，反而沒有與女主角金智媛擺甫士合照，未知是否擔心老婆宋慧喬呷醋呢？而金智媛則孖金玉彬一起出場，沿途亦有整心心谷劇。



《阿》劇在拍攝期間傳出劇組超時工作，有指劇組未有遵守工會訂立的68小時拍攝守則，有工作人員指《阿》劇於韓國拍攝期間，最長每周連續開工101小時，而在海外取景，更試過每周連續開工151小時，更有一名工作人員在拍攝期間受傷導致手部骨折。今日發布會有記者提出相關問題時，大會要求集中提問與劇集有關的內容而避答。



此外，宋仲基亦大方談及妻子喬妹，他表示婚後沒有太大改變，但內心更感安定，又指喬妹亦是《阿》劇導演與編劇的粉絲，他在拍攝劇集的日子裏，喬妹亦有為他打氣。



而宋仲基已落實夥拍韓劇《陽光先生》的女星金泰璃，合作韓國首部以宇宙為題材的科幻電影《勝利號》，由韓片《狼少年之戀》的趙成熙導演執導。製作費高達約3.2億港元的《勝利號》更已獲得香港的製作公司注資約3,300萬港元，及取得內地發行權，預計7月開拍及安排於明年上映。



