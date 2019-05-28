P圖大神出動！費曼惡搞吳鎮宇勁爆笑

藝人吳鎮宇個仔費曼今年10歲，因為曾經同爸爸一齊演出內地綜藝節目《爸爸去哪兒》，而成為星二代小明星，但其後都比較少幕前演出，不過費曼都不時喺網上同網友互動！



佢尋日就喺微博表示自己係「P圖大神」:「你們有甚麼要我P我免費幫你P，就在這條微博的留言中跟我說和發出你要我P的照片。」網友反應熱烈，仲令呢件事成為熱搜榜第一位，不如一齊睇吓網友有咩爆笑要求啦！



唔少網友都分享自己嘅相，希望獲P成同費曼嘅合照，不過有網友就分享咗一張非主流「靚仔」相，留言：「幫我P得比吳鎮宇帥！」到底費曼會點樣用高超嘅P圖技術幫佢醜男大翻身呢？到底係P大隻眼，整高個鼻定削尖塊面呢？結果係...原來費曼認為比爸爸靚仔嘅樣，就係自己...佢將自己個頭遮咗原本個「靚仔」嘅尊容就搞掂，都算係相當有誠意喇！



仲有網友提供咗張冇頭嘅女神像相，希望費曼P返個頭畀個像，仲話畀佢自由發揮添！咁到底費曼心入面嘅女神人選係邊個呢？會唔會又係自己粉墨登場呢？點知最後個女神像上，出現咗吳鎮宇嘅頭...咁樣惡搞爸爸，唔怪得有網友提出「吳鎮宇是不是要給費曼加作業」，唔知吳鎮宇見到啲圖有咩感想呢？