引薦林欣彤做同門有私心！許廷鏗係為咗...

歌手許廷鏗與林欣彤接受電台訪問，兩人分別為新歌《單數》及《玫瑰式體驗》宣傳。問到將來會否有合唱歌？許廷鏗說：「未有，都諗緊有咩可能性，又唔想好容易畀人估到，做騷可能性都多。」林欣彤說：「好多嘢都得，我哋唔係好多合唱，但係有非一般嘅默契。」



講笑成日冇人笑



林欣彤得許廷鏗引薦加盟華納，問到怎樣報答師兄？她笑說：「冇諗過點樣報答，成日想請佢食飯又唔畀我埋單。」許廷鏗笑謂引薦林欣彤加入公司是要聽他講笑話，林欣彤笑說：「佢講笑成日都冇人笑，但係我又覺得好好笑，有時我係笑佢點解咁樣都講得出，我好容易笑。」許廷鏗則笑說：「好啦，咁我哋各行各路。」



徵求瘦腳方法



林欣彤新歌更到東京拍MV，她說：「公司同我講嘅時候我係故作冷靜，但係個心係極度雀躍，好開心去東京又可以食吓嘢，不過返嚟就要做運動還番。」許廷鏗指身形還能保持，但笑謂要徵求瘦腳方法。



爆胡鴻鈞怕麻煩人



講到最近拍劇從高處墮下撞傷頭部的胡鴻鈞，許廷鏗說：「之前都有探佢，始終都係撞親過腦，所以一路都睇住佢情況，睇吓有冇一啲專科醫生需要介紹俾佢，佢好怕麻煩到人，又諗住自己可以攪得掂，所以都唔係即刻知佢出事，希望佢快啲康復。」