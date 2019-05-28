怕玩Long D　莊思敏搵男友要Local

藝人莊思敏（Jacqueline）獲前亞洲先生戴展國邀請為美容店任剪綵嘉賓，她稱與戴展國都是馬來西亞人，朋友叫到自然來撐場。因她對美容和扮靚有心得，吸引不少客戶邀請出席活動：「係呀，我自己好鍾意嘅，尤其係女仔嘛，好多時間試新產品，試新嘢，所以會喺唔同美容院出現，好多朋友都會問我啲美容問題。依家除咗去美容院都會研究啲家用美容機。」



她現在已是網上美容界KOL，是否招來不少廣告？她坦言：「多咗工作嘅，但電視廣告依家年代就少咗變咗網上廣告多，但當然依家嘅收入就唔及以前代言人收入咁可觀。」



計劃做食品飲品代理



講到工作，她稱計劃做食品飲品代理，打算代理馬來西亞的榴槤：「因為自己好鍾意食。」不過，問到是否忙拍拖？她即笑言：「係台灣朋友嚟咋，搞到呢個朋友好尷尬，佢係遊客嚟咋，佢一嚟香港我就陪佢行街食嘢啫。（佢有冇女朋友架？）好彩冇，至少唔使解畫。（有冇機會發展？）呢個冇諗喎，即識朋友又即刻諗咩。（係咪怕隔地戀愛？）都係，唔係咁鍾意，喺香港好啲，有冇人介紹畀我。」



另外，久違的戴展國，他稱本身是在馬來西亞工作，因今次店舖是哥哥開，所以專登飛過來幫手，他稱當年離開亞視後有到過內地做幕後工作，幕前都有些，之後就想陪家人多些就返回馬來西亞發展。問到成家立室未？他笑言：「未喎！（唔拍拖？）諗下先啦。」