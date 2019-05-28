咪神遇上雷神！陳婉衡拋胸送波餅「回贈」

咪神遇上雷神！早前到布吉享受生日之旅的36E無綫咪神陳婉衡，獲得一份超難忘的生日禮物，就是能和「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）合照！原來「雷神」為宣傳新片《Men in Black：International》（黑超特警組：反轉世界）在峇里出席宣傳活動，期間更親民走到粉絲堆前玩自拍，以小背心勁騷事業線大拋36E「導彈」的陳婉衡一副戰鬥格，並一早霸定頭排靚位。贏在起跑線，難怪秒速成功同對方集郵，而她亦識做地以波餅「回贈」！



事後她當然網晒集郵照，並留言指不介意拍照時自己「個樣未ready」，又說相片要用作wallpaper外，更套用Iron Man的金句向雷神示愛：「I love you 3000！」



陳婉衡接受東網訪問，她說今次往峇里是做雷神訪問：「當時我喺紅地氈時，佢啱啱走咗嚟我企嗰個位，所以嗰刻可以同佢合照到！我覺得係夢想成真，因為我本身係超級鍾意雷神，所以我知道可以去呢個trip時，真係開心咗好耐。之後同雷神有個單獨四分鐘嘅訪問時間，但呢個訪問真係好難做，因為佢真係好charm好charm，好難令我集中到精神。佢真係好nice、好friendly，所以今次可以同佢合照、做訪問，真係好開心！」