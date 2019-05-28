【娛場】兩邊不是人　楊永聰用音樂找自己

楊永聰(James)，香港英國混血兒，2012年因參加台灣《華人星光大道》踢館賽受到矚目，2013年到內地參加《中國夢之聲》取得全國第5名後成為歌手。然而，比賽的好成績並沒有為他帶來一帆風順的星途，楊永聰推出了首張專輯《Stay》後，因自覺與當時的唱片公司音樂理念不同而解約。



沉寂4年，楊永聰2018年決定捲土重來，並推出全創作專輯《Lost & Found》，記錄著他尋回逝去的故事。同時，他一改過去「青靚白淨」形象，到底這4年他經歷了什麼？他失去了什麼？又尋回了什麼？



從小在英國長大的楊永聰，經歷著許多身份上的矛盾，皮膚顏色的不同令他在英國受到歧視，不懂中文的他在中國亦寸步難行：「到現在還會有人問我從哪裡來，我說我是英國人，他們說我不是，因為我不是白人，我覺得這個態度很奇怪，甚至有人於電梯上，故意走過來踢我，叫我滾回去…」面對這兩邊不是人的景況，楊永聰學懂了不在乎別人的眼光，因為他知道自己不需由別人去定義：「我就是我，我是楊永聰。」



想知道更多屬於楊永聰的故事，了解這個香港英國混血兒的內心世界，那就一定要記得收看【娛場】啦！