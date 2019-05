劇透王又爆料！Tom爆《蜘蛛俠2》角色關係即被滅聲

索尼電影公司昨晚於印尼峇里舉行泛亞洲傳媒峰會,憑「蜘蛛俠」上位的Tom Holland就抵當地宣傳暑假超英大片《蜘蛛俠:決戰千里》(Spider-Man: Far From Home),出名係「劇透王」的Tom罕有以四眼look示人,他在活動上繼續「劇透」大爆與積佳蘭賀(Jake Gyllenhaal)飾演的新角色Mysterio係好友的關係。Tom知衰即時掩口,工作人員亦阻止他繼續劇透。



除了Tom之外,其超級英雄「雷神」基斯漢斯禾夫(Chris Hemsworth)昨晚亦於當地宣傳索尼暑假另一大片《黑超特警組:反轉世界》(Men In Black : International),面對粉絲索簽名自拍,基斯都有求必應,最後搞到要被工作人員拉走,漏咗最後一區粉絲冇得簽名。有粉絲大嗌「Ragnarok」(《雷神奇俠3:諸神黃昏》片名的副標題)之後,基斯即刻返轉頭為粉絲簽名。而在台上,基斯繼續施展冧功講了幾句印尼話仲爆印尼是當年他舉行婚禮之地,立即氹得粉絲好開心!