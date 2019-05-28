少女被餵藥性侵　黃荷娜被爆有出席性接待酒席

韓團Big Bang前成員勝利涉嫌為海外投資商安排性接待、參與性交易及挪用公款而遭立案調查，而屬的前事務所YG亦涉嫌逃稅而被稅廳調查，昨晚播出的MBC節目《Straight》就爆料指YG社長楊賢碩亦捲入安排性接待疑雲，有目擊者指YG曾於2014年7月在夜店NB向兩名東南亞富豪提供性接待，當時邀請了約25名女性出席酒席，有指楊賢碩與YG的藝人當場亦有在場，更有目擊者指見到最近因涉毒而被拘留、朴有天前女友、南陽乳業集團名譽會長的外孫女黃荷娜。



而負責採訪的高恩尚（音譯）記者今日在電台節目中指黃荷娜在性接待聚會中擔任重要的角色：「當時聚會上的投資者都是來自海外，需要能夠用英文傳譯和溝通自如的人，而黃荷娜是從美國來的，所以黃荷娜亦在現場負責招待部分客戶。」而當時有出席飲酒聚會的泰國富豪A某，於2018年12月中旬再訪韓，當時YG的職員與他一起到勝利營運的夜店Burning Sun，其後A某因涉性侵而被警方調查，但其後被釋放。



高記者又指參加楊賢碩酒席的女性，全部都獲贈價值400至500萬韓圜（約26,870至33,580港元）的名牌手袋，而富豪更在25名女性中選了幾位，一同到酒店，最後更帶住女性坐專機一起飛往歐洲。高記者透露曾向YG的傳媒宣傳部長要求訪問楊賢碩，但對方沒有理會，其後楊賢碩直接聯絡MBC電視台的高層，而楊賢碩的立場其後亦多次改變，由原本表示「記不起」，但後來就表示「是受邀出席酒席」，否認安排性接待。



而勝利與YG經營的夜店亦被爆經常發生少女被餵迷藥後遭性侵的事，有前職員指少女多數是在VVIP房內的洗手間內遭強姦，然後直接被趕出店外，Burning Sun的職員會將她們手上的手環拿走，消滅她們曾經來過Burning Sun的證據。



有網上討論區發表杯葛YG的聲明，聲言不會收聽及購買YG製作的所有音樂作品。