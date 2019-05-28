鍾意同一個男人　卓韻芝阿Sa邊個係小三？

藝人蔡卓妍（Sa）和卓韻芝為舞台劇《情敵勸退師》出席發布會，故事講正印如何擊退小三題材，而阿芝以吊帶Deep-V內衣騷半球示人，相對阿Sa就好密實。阿Sa稱她們都是舞台劇新人，由零開始，但自己不緊張亦不擔心，因為太耐沒演喜劇，一定會好玩。阿芝笑要她和阿Sa品味同風格都不一樣，竟鍾意同一個男人，究竟會是甚麼男人。



講到兩人造型，是否配合一個「正印」一個「小三」的造型？阿Sa則言：「今日唔係角色造型嚟，我今日都係阿Sa，佢都係阿芝。而我劇入面角色係有啲錢，好叻整蛋糕嘅師傅。」阿芝則稱她是演一個舞台劇演員，又是編劇，所以創意澎拜，是幾得意的角色。至於誰是「小三」，二人則保持神秘說：「其實邊個係小三都未知，要去到最後一秒觀眾先知發生咩事。」



監獄模式對付老公



至於劇中兩女爭一男的男主角，阿Sa說：「我好希望劇入面出現，我哋傾劇本時都有諗過呢個人一定係古天樂，咁係我哋幻想啫，因為劇入面冇男主角出現嘅。」阿Sa認為得她兩人相信幻想是古天樂「最啱數」，阿芝亦認同說：「冇其他可能性啦。」



對於小三題材，阿Sa表示不難找到大家共鳴，因社會上太多這種事情發生，劇中內容大家會覺得似曾相識，雖然未必會大打出手，但有點內心說話很少會說出口，今次她們會將它表達出來。阿芝表示情敵是好大恐懼，一段關係太耐時，就會擔心有第三者出現，她抵死笑道若發現老公有小三，會將老公的旅遊證件、信用卡、八達通全部收起，看他走得去邊，以監獄模式對付他。阿Sa認為一句「飛咗佢啦，黐線！」其實講出來容易，但跟不同的人一起，所經歷的事情，其他人不會知道，所以很難去評論，要到發生了才知道會點做。