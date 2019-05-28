日前奪金棕櫚獎　奉俊昊想扮觀眾入場睇戲

韓國導演奉俊昊憑電影《上流寄生族》在《第72屆康城電影節》獲得最高榮譽金棕櫚獎，他昨午與男主角宋康昊從法國返抵韓國，電影將於後日在韓國上映，二人今午與崔宇植、朴素丹及李善均等演員在首爾龍山CGV戲院出席傳媒首映禮，並在戲院裡會見記者。



奉俊昊談到得獎和回韓的感受：「相隔多時用韓文說話，都不知不覺說方言了，好幸福，我從中學開始夢想成為導演，當時看着電影月刊，對導演十分憧憬，因為我是很執着的人，之後亦一直追求電影，去到現在能夠與出色的演員們拍電影。」外界一直對電影的內容十分好奇，奉俊昊亦有稍作透露：「電影是講述貧窮的人和有錢人的故事，但這並不是分析社會狀況的電影，這是關於人與人之間的禮貌和尊嚴的故事，希望大家能夠投入在演員們表現出來的喜怒哀樂。」他指《上流寄生族》是在2013年開始構思，正是在製作《末世列車》的時候，雖然是同樣的素材，但就是以不同方式表達。



奉俊昊又指有打算扮觀眾入戲院看電影：「康城已經之成為過去，電影快要上映了，如果有時間的話，我也想變裝一下，入戲院看看，我想坐在觀眾中間，聽聽他們說的話，很好奇他們看電影時會有甚麼反應。」



而《上》片現時已預售超過20萬張戲票，登上預售榜冠軍。