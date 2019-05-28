又爆一單？多藝@Berry Good被爆涉校園暴力

韓國女團SISTAR出身的女歌手孝琳日前被爆曾涉校園暴力，爆料者指在中學時經常被孝琳欺凌，對方除了經常搶去其衣物與現金外，又曾在公寓遊樂場毆打她。而女團Berry Good成員多藝今日亦發爆曾在讀書時欺凌同學，今日有網民A某在討論區發文，指多藝是校園暴力事件的施暴者，A某自稱是受害人，在就讀小學6年級時，她與其他朋友都被多藝欺負，除了身體上的暴力，多藝亦用帶有性侮辱成份的說話，令她們感到羞恥。



A某說：「就因為她喜歡的男孩子跟我是好朋友，第二日就開始罵我，她又恐嚇我的朋友，指她們如果同我玩，就會跟我有一樣的下場，從那時候開始我就孤獨一人。」A某指當時多藝故意使她拌倒，又會在上堂時打她的後腦勺，更會拉扯她的內衣肩帶，甚至叫男同學一起拉及摸她的胸部，令她深感被羞辱，A某指當時班主任知道多藝欺負她的事實後，曾對多藝及其他欺凌同學的人施予體罰，但多藝卻未有改過。A某對多藝現在在幕前以虛偽一面視人感到心寒，又指當時的受害人有很多，希望大家可以一起正視事件。



不過Berry Good所屬的事務所就發聲明指網上關於多藝涉欺凌的傳聞是謠言，會採取強硬法律行動，向損害名譽的網民追究。