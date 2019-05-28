Cosplay派對慶生　仙樂都希望媽媽健健康康

藝人仙樂都預祝38歲生辰，特別舉行Cosplay派對慶生，仙樂都以性感騷胸的小忌廉造型出現，好友顏仟汶則扮小雲，黃榕就比堅尼Top的米妮造型出現，仙樂都表示原本因居於泰國 的母親身體欠佳，本不打算慶祝，但好友楊峰就堅持要為她搞生日。



問到是否沖喜？她謂：「可以咁講。」而她稱翌日將會飛返泰國，陪母親之餘亦會在當地過生日。問到其母身體狀態？她稱母親7、80歲，但看似8、90歲，有老人病及老人癡呆。問到可有請看護照顧？她謂：「泰國嗰邊屋企人係開士多，一家十一口，所以都有人照顧佢。」講到生日願望？她坦言當然希望母親精神奕奕，沒有病痛。她謂現會趁不用工作都會飛回泰國，爭取多點時間陪母親。



至於顏仟汶稱原本要開工，後來有所改動，所以可以來到為壽星女慶生，而臨急下就在家中衣櫃取材，最後吊帶工人褲就扮了小雲，更用彩色影印圖加綿花，成功自製了「粉紅屎」做道具。問到送甚麼生日禮物？她稱利是折現最實際，更加了幾個錢幣，寓意她事業「響噹噹」。而楊峰日前綵排時扭傷腳，這晚見他行動算自如，已康復不少。