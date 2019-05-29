被狂迷鬧「殺B兇手」！張文慈驚到報警備案

藝人張文慈（Pinky）自從簽約無綫後，拍劇之餘亦兼顧內地商演工作，因此與內地粉絲有互動接觸，據悉其中一位女粉絲約於3、4年前開始，每當知道偶像有活動例必出席，Pinky有感粉絲長途跋涉前來支持，演出之餘都會抽時間與他們合照甚至茶敍，未料到有人「恃熟賣熟」，有時會提出無理要求，Pinky惟有婉拒，奈何對方即在社交平台開設多個帳號，再找「打手」發文抹黑及咒罵Pinky，鬧完一輪經「反省」後，又覺得自己有錯再向Pinky道歉。



殺到寓所樓下



類似情況近月愈見嚴重，有人一旦不獲偶像回覆即發難，有次特意來港因未能與Pinky接觸，即以不同姓名在偶像工作用的傳呼台留言，自稱懷上身孕仍舟車勞頓，結果搞到有小產迹象，直指Pinky「殺了她BB」！又以男人姓名留言，指正身在Pinky寓所樓下，要她立刻下樓見面，Pinky看到留言大驚，最終封鎖其社交帳號及停用傳呼台。



不停抹黑叫唔好用佢



至近日，有人轉而向Pinky身邊好友、廣告客戶及無綫一些監製「埋手」，於微博留言叫監製不要再起用Pinky拍劇，又廣傳消息稱「香港警務署已立案調查張文慈騙財騙感情」，短訊內容更指「（張文慈）還叫我們大家寄（禮物）去她弟弟家附近的物流站，一家人貪得無厭！」由於牽涉到法律問題及家人，Pinky決定往警署備案求助。



27日下午Pinky在一名女友人陪同下現身九龍城警署備案，精神疲憊的她在警署落口供約半小時後步出。談到備案情況，她說：「警方向我澄清咗，冇立案控告我呢回事，亦幫我記低詳情叫我唔使擔心，不過我身邊人都勸戒我，唔應該同粉絲咁Close，我覺得係個別例子啫，其他粉絲其實都好好……」



收禮物只係尊重



「我想講，畀人話貪心，佢應該係講緊我收過粉絲送嘅小禮物，起初我覺得收禮物係尊重同接納佢哋嘅心意，後嚟我話唔再收嘞，但有人即爆喊，甚至將禮物直接寄去無綫，其實我收過嘅只係茶葉、朱古力及飾物之類。」Pinky續說：「我細佬更加無辜，佢完全唔識我啲粉絲，亦同呢件事無關。講我冇所謂，但點解要牽連埋我屋企人呢？坦白講我好傷心，我擁有嘅嘢都係自己辛苦工作賺得嘅。」據悉有人將自己與Pinky的合照印在日用品上，又在家放滿有關她的擺設、照片，更將相關相片Send給Pinky，她看到之後只覺恐怖及瘋狂，閱後即將相片刪除。