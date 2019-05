改編迪士尼經典動畫的真人版電影《阿拉丁》(Aladdin)全球開畫勁收,上映唔夠一周全球累積票房已衝破2億美元(約15.6億港元)。而迪士尼今年暑假第二波《獅子王》(The Lion King)將接力於7月19日上映。有行內人就睇好《獅》,認為影片開畫三日票房預計將高達2.3億美元(約19.5億港元),比《阿拉丁》仲要勁,有機會成為北美史上最高開畫票房第四位!



而《獅子王》之後,迪士尼的另一改編動畫角色的真人版電影《黑魔后2》(Maleficent: Mistress of Evil)亦會於今年10月登場。而真人版《花木蘭》 (Mulan)、《小姐與流氓》(Lady and the Tramp)、《木偶奇遇記》(Pinocchio)、《鐘樓舵俠》(The Hunchback of Notre Dame)以及《101班點狗》外傳《Cruella》將於來年及2021年陸續推出。